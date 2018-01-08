Британский премьер уверена, что Трамп действует на благо США

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что президент США Дональд Трамп действует в интересах Соединенных Штатов.

"Когда я общаюсь с президентом Трампом, я вижу, что он тот человек, который уверен, что принимаемые им решения в полной мере отвечают интересам США", - заявила Т.Мэй в интервью Би-би-си.

Так она ответила на вопрос о том, согласна ли она с утверждением автора книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналиста Майкла Вулффа о том, что Д.Трамп по уровню интеллекта не должен быть президентом.

Ранее сам Д.Трамп обвинил автора книги во лжи, а самого себя провозгласил "гением".