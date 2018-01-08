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02:46 08.01.2018

Британский премьер уверена, что Трамп действует на благо США

Британский премьер уверена, что Трамп действует на благо США

        Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что президент США Дональд Трамп действует в интересах Соединенных Штатов.

      "Когда я общаюсь с президентом Трампом, я вижу, что он тот человек, который уверен, что принимаемые им решения в полной мере отвечают интересам США", - заявила Т.Мэй в интервью Би-би-си.

      Так она ответила на вопрос о том, согласна ли она с утверждением автора книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналиста Майкла Вулффа о том, что Д.Трамп по уровню интеллекта не должен быть президентом.

      Ранее сам Д.Трамп обвинил автора книги во лжи, а самого себя провозгласил "гением".

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