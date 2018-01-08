События

00:33 08.01.2018

Дочь убитой Ноздровской считает, что дело должен контролировать народ

        Дочь убитой под Киевом юриста Ирины Нозровской Анастасия считает, что дело об убийстве ее матери должен контролировать народ, сообщила украинская служба "Голоса Америки".

      "Мне кажется, что это дело должен контролировать народ. Когда люди обращают на это внимание и требуют справедливости, то чиновники боятся и решают эти вопросы", - цитирует ее комментарий сайт службы вечером в воскресенье.

      Вместе с тем, она сказала, что сомневается в качестве расследование убийства матери и в правоохранительной системе в целом.

      "Мама всегда с ними боролась, требовала справедливости и законных решений. Она неоднократно обращалась за помощью ко всем этим следователей. Мама всегда с ними боролась, поэтому они не вызывают у меня доверия. И если бы дело не получило такой резонанс, то они бы и дальше занимались бездеятельностью", - отметила А.Ноздровская.

      Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

      В Нацполиции Украины сообщили, что к расследованию убийства И.Ноздровской привлечены 300 сотрудников ведомства, в частности, оперативники Департамента уголовного розыска и следователи.

      По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, полиция продолжает отрабатывать все 4 версии убийства юриста. "По состоянию на сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве к станции метро "Героев Днепра" и частично к селу Демидов, где проживала потерпевшая. Процесс установления свидетелей продолжается", - рассказал он.

      Первый замглавы Нацполиции также сообщил, что у полиции уже есть определенные результаты следственно-оперативных мероприятий, однако общественность будет извещена о них лишь по их полному окончанию. "Мы еще раз обращаемся к гражданам, которые возможно стали свидетелями данного преступления или владеют основательной информацией, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства И.Ноздровской, - позвоните по телефону нам. Мы до сих пор не получили ни одного звонка, а получаем лишь критику со стороны гражданского общества", - сказал В.Аброськин.

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