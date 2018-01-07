События

14:14 07.01.2018

Руководители Франции и Парижа почтили память жертв терактов 7-9 января 2015 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой, мэр Парижа Анн Идальго и ряд министров почтили в воскресенье возложением венков и минутой молчания память жертв терактов 7-9 января 2015 во французской столице.

Организованные мэрией Парижа церемонии были скромными и прошли без выступлений, как того пожелали семьи погибших. Они были посвящены памяти 17 жертв, павших три года назад от рук террористов - братьев Саида и Шерифа Куаши и Амеди Кулибали - при нападениях на редакцию журнала "Шарли Эбдо" и кошерный супермаркет.

Венки и цветы были возложены перед бывшим помещением Charlie Hebdo на улице Николя-Аппер в память одиннадцати жертв - сотрудников редакции, охранника и посетителей, расстрелянных братьями Куаши 7 января 2015 года.

После этого кортеж направился на бульвар Ришар Ленуар на место гибели полицейского Ахмеда Мерабе. Он был убит при попытке задержать убегавших с места преступления братьев Куаши.

Затем венки и цветы возложили в память четырех жертв, павших в кошерном магазине у Венсенских ворот 9 января 2015 года при захвате заложников террористом А.Кулибали, который накануне убил женщину-полицейского Клариссу Жан-Филипп.

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Интерфакс-Украина
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