События

11:51 07.01.2018

В Сумской области задержан россиянин за попытку дать взятку пограничникам

В Сумской области задержан россиянин за попытку дать взятку пограничникам

Пограничники Сумского отряда задержали и передали Национальной полиции гражданина РФ, который предложил им взятку в размере 5 тыс российских рублей.

Как сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы, случай предложения взятки был задокументирован в пятницу, 5 января.

"В пункт пропуска "Катериновка" пешком на вход в Украину прибыл гражданин Российской Федерации. Во время прохождения пограничного контроля россиянин предложил пограничному наряду 5000 рублей РФ за беспрепятственное пересечение украинско-российской границы. Правоохранители приняли все необходимые меры для прекращения правонарушения, а самого нарушителя передали представителям Национальной полиции для принятия определенного законодательством правового решения", - говорится в сообщении.

Правоохранительным органам направлено сообщение о противоправном действии, содержащем признаки уголовного правонарушения по ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

Официальный курс Национального банка Украины, установленный на 9 января, составляет 48,964 российских рубля за 100 грн.

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Интерфакс-Украина
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