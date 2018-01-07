События

06:22 07.01.2018

В Саудовской Аравии за несогласие с тарифами ЖКХ арестованы 11 принцев

В Саудовской Аравии за несогласие с тарифами ЖКХ арестованы 11 принцев

     Королевский прокурор Саудовской Аравии объявил об аресте 11 принцев, которые отказались выполнять новые условия оплаты за воду и электроэнергию.

      Ранее королевским указом были отменены существовавшие для членов королевской семьи льготы в области оплаты услуг ЖКХ, и 11 принцев в знак протеста устроили во Дворце правосудия подобие "сидячей забастовки", отказываясь покидать здание до восстановления льгот.

      В распространенном заявлении королевского прокурора говорится: "Никто не может стоять над законом в Саудовской Аравии. Все равны перед ним, ко всем будет равное отношение".

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