В Саудовской Аравии за несогласие с тарифами ЖКХ арестованы 11 принцев

Королевский прокурор Саудовской Аравии объявил об аресте 11 принцев, которые отказались выполнять новые условия оплаты за воду и электроэнергию.

Ранее королевским указом были отменены существовавшие для членов королевской семьи льготы в области оплаты услуг ЖКХ, и 11 принцев в знак протеста устроили во Дворце правосудия подобие "сидячей забастовки", отказываясь покидать здание до восстановления льгот.

В распространенном заявлении королевского прокурора говорится: "Никто не может стоять над законом в Саудовской Аравии. Все равны перед ним, ко всем будет равное отношение".