Московские вокзалы и аэропорт "Домодедово" проверяют в связи с сообщениями об угрозе взрыва

Экстренные службы в Москве проверяют анонимный сигнал о якобы минировании площади трех вокзалов и аэропорта "Домодедово".

"Анонимный злоумышленник сообщил на телефон экстренных службы о том, что на Комсомольской площади и в аэропорту "Домодедово" якобы заложены самодельные взрывные устройства. На место выехали взрывотехники и специалисты соответствующих служб", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В связи с поступившей информацией службы авиационной безопасности в аэропорту "Домодедово" усилили контроль на входе в аэропорт, а также внутри терминала, сообщил источник.

"Приняты усиленные меры безопасности: увеличено число патрулей внутри терминала, жестче проводится контроль на входных группах и при проходе в "стерильную" зону. Аэропорт решено не эвакуировать", - сказал источник.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва на Ярославском и Ленинградском вокзалах в Москве. "В правоохранительные органы поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на Ярославском и Ленинградском вокзалах", - сказал собеседник агентства, добавив, что на место выехали оперативные службы города.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.