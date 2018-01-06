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04:00 06.01.2018

США в течение недели могут определиться с участием в ядерной сделке с Ираном

США в течение недели могут определиться с участием в ядерной сделке с Ираном

Соединенные Штаты примут специальный закон, предусматривающий изменения в соглашение с Ираном по атому, или же решение о выходе из соглашения по иранскому атому в течение недели, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью агентству "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Как сообщает агентство, "Тиллерсон заявил, что изменения в закон, определяющий американское участие в соглашении от 2015 года, могут появиться в течение недели, или вскоре после этого".

При этом, как отметил госсекретарь, "президент сказал, что он либо внесет изменения (в соглашение – ИФ), либо отменит его".

"Мы постараемся выполнить свои обещания, и внести изменения", – подчеркнул дипломат.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заключенное "шестеркой" международных посредников соглашение с Ираном по атому является "плохим" для США, и он может принять решение о выходе из сделки или добиться внесения в нее серьезных изменений.

Партнеры Вашингтона по сделке с Ираном настаивают на сохранении соглашения, МАГАТЭ по итогам проведенных инспекций подтвердило, что иранская сторона соблюдает его условия.

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