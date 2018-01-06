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01:03 06.01.2018

Постпред США при ООН Хейли предупредила, что США будут следить за действиями властей Ирана

Постпред США при ООН Хейли предупредила, что США будут следить за действиями властей Ирана

Американский постпред при ООН Никки Хейли призвала членов Совета Безопасности Всемирной организации поддержать "призыв иранского народа" и заявила, что США следят за действиями правительства Ирана.

"Я прошу всех моих коллег присоединиться ко мне и поддержать призыв иранского народа", – заявила она, выступая на заседании СБ ООН по Ирану.

Она подчеркнула, что "американцев ничто не остановит, они будут проявлять свою солидарность".

"Если основополагающие принципы нашей Организации хоть что-то означают, мы не будем пособничать в этом преступлении, а будем решать эту ситуацию. Мы предупредили иранский режим, и будем следить за его действиями", – заявила Н.Хейли.

Она также призвала правительство Ирана "прекратить цензурировать голос народа и восстановить доступ к Интернету".

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