Постпред США при ООН Хейли предупредила, что США будут следить за действиями властей Ирана

Американский постпред при ООН Никки Хейли призвала членов Совета Безопасности Всемирной организации поддержать "призыв иранского народа" и заявила, что США следят за действиями правительства Ирана.

"Я прошу всех моих коллег присоединиться ко мне и поддержать призыв иранского народа", – заявила она, выступая на заседании СБ ООН по Ирану.

Она подчеркнула, что "американцев ничто не остановит, они будут проявлять свою солидарность".

"Если основополагающие принципы нашей Организации хоть что-то означают, мы не будем пособничать в этом преступлении, а будем решать эту ситуацию. Мы предупредили иранский режим, и будем следить за его действиями", – заявила Н.Хейли.

Она также призвала правительство Ирана "прекратить цензурировать голос народа и восстановить доступ к Интернету".