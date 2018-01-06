В Запорожье священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего мальчика

В Запорожье к церквям УПЦ Московского патриархата местные жители начали приносить детские игрушки, как средства укора священникам данной конфессии, отказавшимся отпевать трагически погибшего младенца, поскольку тот был крещен в Киевском патриархате.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в Запорожье в пятницу возле порога ряда церквей, принадлежащих УПЦ Московского патриархата, появились детские игрушки и плакаты "Ребенок ни в чем не виноват". Таким образом местные жители отреагировали на отказ священника местного храма Святого Праведного Иоанна Крондштадтского в отпевании ребенка трагически погибшего 31 декабря (на младенца возрастом 1 год и 9 месяцев, стоящего у дома, с верхнего этажа упал самоубийца).

Родители погибшего ребенка сообщили в соцсетях, что в день похорон священник Московского патриархата отказался отпевать их мальчика, заявив, что он крещен в Киевском патриархате, "а значит, не крещен вовсе".

Об этом они рассказали и агентству "Интерфакс-Украина", отметив, что категорический отказ священника проводить важный церковный чин с их ребенком, полученные перед похоронами, усугубило их тяжелое душевное состояние.

После того, как возмущенные запорожцы положили у дверей храма Святого Праведного Иоанна Крондштадтского детские игрушки, его служители поспешили их убрать, заявив журналистам, что "Люди обиделись на Бога, а не на священников, которые действовали по канонам своей церкви".

Поскольку случай вызвал громкий резонанс по всей стране, архиерей Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата), митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука провел брифинг, где заявил, что действия священника, отказавшегося отпевать младенца, правильны, поскольку крещение в Церкви Киевского патриархата, которая, по его словам, "не имеет благодати и является религиозно-политической организацией, а не церковью", недействительно.

Также он подчеркнул, что, исходя из церковных канонов, погибший младенец "не являлся членом церкви", поэтому священники не имеют права его отпевать.

"Если бы священник отпел (погибшего младенца) – это административное наказание. Он не имеет права этого делать. Я человек. Я поругаю и прощу. А Бог накажет до 7 колена. Священник поступил по канонам церкви, которые он не имеет права нарушать. Я был свидетелем, у меня было несколько священников, которые отпевали самоубийц, отпевали некрещеных. И после этого у них были проблемы с детьми, они страдали алкоголизмом, они сходили с ума. То есть я священникам сразу сказал – я не хочу зла" – заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

В то же время Архиепископ Запорожский УПЦ Киевского патриархата Фотий отметил агентству, что священники не могут отказать в совершении чина отпевания усопшего, и причиной драматической ситуации стало то, что Московский патриархат не признает Киевский патриархат.

"Бог это Любовь. Он не злой, не карающий. Заявление священника, что ребенок не крещен, безапелляционное, возникшее из непризнания крещения в церквях Киевского патриархата. На каком основании это сказано, если таинство было совершено во имя Отца, Сына и Святого Духа", – отметил Архиепископ Запорожский УПЦ Киевского патриархата Фотий.

Как отмечают в соцсетях возмущенные запорожцы, они продолжат выставлять игрушки возле церквей Московского патриархата и в дальнейшем.

При этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука заявил, что все принесенные игрушки церковники будут отдавать в подарок детским учреждениям.