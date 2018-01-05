Саакашвили вызван на допрос в СБУ 10 января

Лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вызвали на допрос в Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области на 11.00 среды, 10 января, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Он отметил, что М.Саакашвили и его защитники готовы прийти на допрос при условии, что все соответствующие документы, касающиеся вызова на допрос, оформлены надлежащим образом и все процедуры будут происходить в соответствии с законодательством.

Как сообщалось, М.Саакашвили вызывали в СБУ на допрос в конце декабря. Первый раз он не смог прийти в СБУ в связи с проведением в тот день заседания Апелляционного суда Киева по рассмотрению апелляции прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте политика. В другой раз он отказался идти на допрос. Защита аргументировала этот отказ тем, что М.Саакашвили поступили повестки о допросе и о взятии образцов для экспертизы, что, по утверждению защитника, незаконно.