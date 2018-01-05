События

17:50 05.01.2018

СБУ разоблачила в Мелитополе двух распространителей антиукраинских агиток

СБУ разоблачила в Мелитополе двух распространителей антиукраинских агиток

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность двух жителей Мелитополя (Запорожская обл.), входящих в местную ячейку Компартии и распространявших в области антиукраинские печатные материалы.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что двое активистов городской организации коммунистической партии распространяли на территории региона свою "газетку".

"Издание" оправдывало действия террористов на востоке Украины, создавало положительный образ государства-агрессора и разжигало национальную рознь", - поясняет спецслужба.

Во время санкционированных обысков в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители информации с готовыми к печати макетами очередных выпусков агитки. Эти материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз.

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Интерфакс-Украина
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