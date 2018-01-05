События

17:36 05.01.2018

Харьковский аэропорт задерживает рейсы из-за тумана

Харьковский аэропорт задерживает рейсы из-за тумана

Международный аэропорт "Харьков" не принимает рейсы из Киева и Стамбула из-за тумана, сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в аэропорту.

Как указано на официальном сайте аэропорта, самолет из Киева (Борисполь), который по расписанию должен был прилететь в Харьков в 16.35, задерживается до 18.05, а из Стамбула, который должен был прилететь в 17.00, до 19.40.

Кроме того, на три часа переносится вылет на Стамбул (20.40 вместо предусмотренного расписанием 17.40).

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