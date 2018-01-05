В Украине ухудшаться погодные условия, на Закарпатье сохраняется снеголавинная опасность

В большинстве областей Украины в течение дня ухудшатся погодные условия, в Карпатах сильные порывы ветра, на Закарпатье сохраняется снеголавинная опасность, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 5 января ночью и утром в южных, центральных и северных областях местами туман, видимость 200-500 м. Днем в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Кроме того, спасатели предупреждают о сохранении в течение дня снеголавинной опасности 3 уровня на высокогорье Закарпатской области.