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06:33 05.01.2018

В столице для более оперативной уборки снега необходимо привлекать дополнительные ресурсы

В столице для более оперативной уборки снега необходимо привлекать дополнительные ресурсы

        В Киеве для более оперативного уборка снега на тротуарах и межквартальных проездах планируют привлекать дополнительные ресурсы, заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

      "Учтя предыдущий опыт делаем выводы, что имеющихся ресурсов недостаточно для оперативной и качественной уборки города во время чрезмерных снегопадов. Особенно это касается тротуаров и межквартальных проездов. Поэтому, чтобы избежать накопления снега на этих участках, планируем и в дальнейшем привлекать к уборке снега военных. Кроме того, в случае существенного ухудшения погодных условий для уборки территорий в установленном порядке будет привлечена спецтехника частных предприятий и предпринимателей", - говорится в сообщении на сайте КГГА в четверг.

      Особое внимание Н.Поворозник обратил на уборку остановок общественного транспорта, подходов к пешеходным переходам, въездов в учреждения здравоохранения и образовательных учреждений.

      "Одной из первоочередных задач коммунальных служб является обеспечение возможности киевлянам беспрепятственно проходить по тротуару, расчищенным от снега, к остановкам общественного транспорта", - отметил первый заместитель председателя.

      Он также добавил, что и в дальнейшем во время ухудшения погодных условий и в случае необходимости будет сохранена практика запрета въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта в город Киев.

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Интерфакс-Украина
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