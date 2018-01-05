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04:21 05.01.2018

Правоохранители задержали на взятке $20 тыс. начотдела управления ГФС в Харьковской области и его подчиненного

Правоохранители задержали на взятке $20 тыс. начотдела управления ГФС в Харьковской области и его подчиненного

        Начальник отдела по раскрытию экономических преступлений оперативного управления ГУ ГФС Украины в Харьковской области и старший оперуполномоченный этого же отдела задержаны при получении неправомерной выгоды в сумме $20 тыс.

      Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, задержание провели следователи отдела специальной полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона по материалам УСБУ в области и УВБ ГУ ГФС в области в ходе досудебного расследования уголовного производства по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины.

      "(Задержанные - ИФ), действуя группой лиц, требовали у субъекта предпринимательской деятельности за неосуществление соответствующих следственных действий в рамках данного им поручения на проведение следственных действий одного из следственных подразделений", - написала Л.Сарган на своей странице в Facebook в четверг.

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