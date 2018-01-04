События

20:52 04.01.2018

Главу Новониколаевской РГА и председателя райсовета задержали в их рабочих кабинетах за взяточничество

Главу Новониколаевской РГА и председателя райсовета задержали в их рабочих кабинетах за взяточничество

Работники прокуратуры Запорожской области совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержали главу Новониколаевской районной государственной администрации и Новониколаевского районного совета Запорожской области, которые организовали схему по вымогательству взяток.

"Сегодня следователями прокуратуры области в своих рабочих кабинетах задержан в порядке ст.208 УПК Украины глава Новониколаевской РГА Запорожской области и председатель Новониколаевского райсовета области, которые требовали от физического лица - предпринимателя и получили неправомерную выгоду в размере 27 тыс. грн. за решение вопроса о выделении земельных участков на территории района общей площадью 20 га под ведение сельскохозяйственного товарного производства, с последующим заключением соглашения о его пользовании сроком на 15 лет", – сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в четверге.

Во время обыска у председателя Новониколаевского райсовета обнаружена и изъята часть ранее оговоренной взятки в размере 7 тыс. грн.

В настоящее время проводятся обыски и другие первоочередные следственные действия.

Задержанным готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством) и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Правоохранители задержали на взятке в 1 тыс. долл. заместителя военкома Белгорода-Днестровского

Детективы НАБУ задержали на взятке директора Института агроэкологии

Экспертиза подтвердила подлинность голосов на аудиозаписях разговоров между Саакашвили и Курченко

Глава Николаевской обладминистрации отказался от взятки в 2,5 млн грн от директора аэропорта

ГПУ рассматривает требование Данилюка об отставке Луценко как желание избежать ответственности за неуплату налогов

Задержанный 15 декабря в Днепре представитель "cамообороны Крыма" арестован на 2 месяца

Гражданин Нидерландов пытался в "Борисполе" дать $2тыс. взятки пограничникам

Главе горсуда в Донецкой области сообщили о подозрении

Жительница Харьковщины задержана при попытке подкупить прокурора

Суд арестовал девятерых подозреваемых в разбоях и похищении ювелирных изделий на 15 млн грн – Сарган

ПОСЛЕДНЕЕ

Террорист-смертник устроил взрыв у полицейского поста в Кабуле, много жертв

Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец, предупреждают в МИД

В Иране разгромлена террористическая сеть, планировавшая поддержать беспорядки, заявляют в спецслужбе

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО

Суд продлил арест подозреваемых по делу о разбойном нападении на харьковского патрульного

Подготовительное судебное заседание по делу об убийстве Бузины назначено на 9 февраля

В зоне АТО вдоль линии разграничения за сутки зафиксировано 1 нарушение "режима тишины", – штаб

Юристы Трампа добиваются от издательского дома отказа от публикации книги с воспоминаниями его экс-советника

Прокуратура подозревает экс-руководителя филиала Инпромбанка в завладении средствами финучреждения на сумму 52 млн грн

Суд инициирует вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов Януковича

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА