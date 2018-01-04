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18:23 04.01.2018

Подготовительное судебное заседание по делу об убийстве Бузины назначено на 9 февраля

Подготовительное судебное заседание по делу об убийстве Бузины назначено на 9 февраля

Шевченковский районный суд Киева 9 февраля приступит к рассмотрению дела об умышленном убийстве журналиста Олеся Бузины.

Как сообщила пресс-служба суда в Facebook, после рассмотрения Апелляционным судом города Киева в Шевченковский районный суд города Киева направлено обвинительное заключение по обвинению Дениса Полищука и Андрея Медведько. "Подготовительное судебное заседание по уголовному производстве назначено на 9 февраля 2018 г. в 11.00 в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу: г. Киев, Дегтяревская, 31-а", - информирует пресс-служба.

Согласно автоматизированному распределению на этом судебном заседании будет председательствовать судья-докладчик Евгений Сидоров, судьи Татьяна Левицкая и Олег Линник.

Как сообщалось, прокуратура Киева 28 ноября 2017 г. направила данный обвинительный акт для рассмотрения по существу в Шевченковский суд.

О.Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Двое подозреваемых в совершении преступления – А.Медведько и Д.Полищук – были задержаны 18 июня. Д.Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. А.Медведько является участником АТО, он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".

27 июня 2017 года защитник А.Медведько и Д.Полищука Сергей Войченко заявил, что прокуратура Киева сообщила о завершении досудебного расследования дела об убийстве О.Бузины, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

Действия обвиняемых квалифицированы п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) ч.2 ст. 28 (по предварительному сговору лиц, которые заранее договорились о совместном совершении преступления) и ч.1 ст.263 (незаконное хранение оружия) УК Украины. Санкция этих статей предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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