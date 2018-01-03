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18:14 03.01.2018

Защита Саакашвили хочет обжаловать решение Окружного админсуда Киева по иску к ГМС

Защита Саакашвили хочет обжаловать решение Окружного админсуда Киева по иску к ГМС

 Защита лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили намерена обжаловать решение Окружного административного суда Киева, отказавшего в признании незаконным приказа Управления Государственной миграционной службы в Киевской области.

"По закону у нас есть 30 дней на обжалование, мы это обязательно сделаем в ближайшие дни", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

В комментарии журналистам защитник также подчеркнул, что принятое в эту среду решение суда не дает основания украинским властям экстрадировать М.Саакашвили.

"Пока мы будем обжаловать сегодняшнее решение, Саакашвили будет находиться в статусе лица, которое обжалует решение суда. И этот статус разрешает ему находиться в Украине. Украинским властям нельзя проводить действия по выдворению М.Саакашвили", - подчеркнул Р.Чернолуцкий.

Как сообщалось, в среду Окружной административный суд Киева отказал М.Саакашвили в признании незаконным решения Управления Государственной миграционной службы (ГМС) в Киевской области, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины. Судья Окружного админсуда Киева огласила решение: "В удовлетворении иска отказать полностью".

В момент оглашения решения М.Саакашвили не было в зале суда.

Ранее М.Саакашвили заявил о намерении оспорить приказ Управления Государственной миграционной службы в Киевской области, которым ему отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

3 ноября Окружной административный суд Киева открыл производство по иску М.Саакашвили к Управлению Государственной миграционной службы (ГМС) Украины в Киевской области.

Пресс-служба Окружного админсуда Киева пояснила, что истец просит суд признать незаконным бездействие Управления ГМС в Киевской области по проведению рассмотрения заявления М.Саакашвили о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите, поданном в это управление 26 октября.

Кроме того, истец просит обязать Управление ГМС в Киевской области рассмотреть в соответствии с требованиями закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" заявление М.Саакашвили о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите (это заявление подано в ГУ ГМС во Львовской области 11 сентября).

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