В Луганской области три человека умерли после встречи Нового года

В г.Сватово при неустановленных обстоятельствах скончались трое молодых людей, сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Татьяна Погукай области на своей странице в фейсбуке.

"В Сватовский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что в одном из домов по ул. Первомайская – Набережная обнаружены тела 17-летних юноши и девушки и 19-летнего парня. На месте происшествия полицейские установили, что компания праздновала в доме Новый год. Празднование затянулось, и молодые люди остались переночевать в доме в ночь на второе января. После обеда компанию посетил знакомый, который обнаружил бездыханные тела товарищей и вызвал скорую медицинскую помощь", – сообщила Т.Погукай.

Согласно предварительным выводам медиков, причиной смерти является отравление угарным газом. Но окончательный вывод будет получен после проведения судебно-медицинской экспертизы.