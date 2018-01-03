Пакистан ведет "двойную игру" и не получит финансовую помощь от США – Хейли

США не предоставят Пакистану финансовую помощь из-за того, что он ведет "двойную игру", которая неприемлема для Белого дома, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

"Администрация США отказывает Пакистану в предоставлении финансовой помощи в размере 255 миллионов долларов. На это есть определенные причины. Пакистан играет в двойную игру в течение многих лет", – сказала она журналистам в ООН.

Н.Хейли уточнила, что Пакистан сотрудничает с США, "но в это же время поддерживает террористов, которые атакуют американские войска в Афганистане".

"Это игра неприемлема для этой администрации. Мы ожидаем от Пакистана большего сотрудничества в борьбе с терроризмом", – подчеркнула постпред США при ООН.

В свою очередь официальные представители Белого дома и Госдепа в ходе брифингов также заявили, что США хотят, чтобы Пакистан делал больше для борьбы с терроризмом.

"Пакистан - важный союзник. У нас много проблем в этом регионе. Пакистан знает это, и мы пытаемся работать вместе над их решением, но Пакистан знает, что ему нужно делать. (...) Им нужно показать, что они искренне ведут борьбу с террористами", – отметила представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала: "Мы знаем, что Пакистан может делать больше для борьбы с терроризмом. Мы хотим, чтобы они делали это".