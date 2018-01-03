События

02:34 03.01.2018

Пакистан ведет "двойную игру" и не получит финансовую помощь от США – Хейли

    США не предоставят Пакистану финансовую помощь из-за того, что он ведет "двойную игру", которая неприемлема для Белого дома, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

   "Администрация США отказывает Пакистану в предоставлении финансовой помощи в размере 255 миллионов долларов. На это есть определенные причины. Пакистан играет в двойную игру в течение многих лет", – сказала она журналистам в ООН.

   Н.Хейли уточнила, что Пакистан сотрудничает с США, "но в это же время поддерживает террористов, которые атакуют американские войска в Афганистане".

   "Это игра неприемлема для этой администрации. Мы ожидаем от Пакистана большего сотрудничества в борьбе с терроризмом", – подчеркнула постпред США при ООН.

   В свою очередь официальные представители Белого дома и Госдепа в ходе брифингов также заявили, что США хотят, чтобы Пакистан делал больше для борьбы с терроризмом.

   "Пакистан - важный союзник. У нас много проблем в этом регионе. Пакистан знает это, и мы пытаемся работать вместе над их решением, но Пакистан знает, что ему нужно делать. (...) Им нужно показать, что они искренне ведут борьбу с террористами", – отметила представитель Госдепа Хизер Нойерт.

   Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала: "Мы знаем, что Пакистан может делать больше для борьбы с терроризмом. Мы хотим, чтобы они делали это".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп в ответ на слова лидера КНДР заявил, что у него тоже есть ядерная кнопка, которая больше, мощнее и работает

Президент США задался вопросом, нужно ли платить Палестине «огромные суммы»

Трамп пока не принял решения по выходу из соглашения по иранской ядерной программе

Постпред США при ООН Хейли заявила, что КНДР может вести подготовку к новому ракетному испытанию

США созовут в ближайшие дни экстренные заседания в ООН в связи с событиями в Иране

В посольстве США в Украине призывают к наказанию виновных в гибели правозащитницы Ноздровской

Трамп обвиняет Пакистан в обмане и предоставлении убежища террористам

Ким Чен Ын в Новый год предупредил США о ядерной кнопке на своем столе

Казахстан приступил к председательству в Совете Безопасности ООН

Трамп: протесты в Иране начались из-за нежелания населения содействовать иранским властям в поддержке терроризма

ПОСЛЕДНЕЕ

Большинство европейских индексов упали в первый день торгов нового года

За сутки значительно возросло количество человек, воспользовавшиеся КПВВ "Станица Луганская"

Полицейские задержали серийных воров в Запорожской области

За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, двое военнослужащих ранены

В Луганской области три человека умерли после встречи Нового года

Автобус с пассажирами упал со стометровой высоты в пропасть в Перу, 36 человек погибли

Могерини призвала стороны иранского кризиса воздерживаться от насилия, а власти - гарантировать уважение прав человека

Шесть стран официально стали непостоянными членами Совбеза ООН

Во Львовской области правоохранители задержали руководителя общества за вымогательство 45 тыс. грн взятки

На Киевщине пьяный судья пытался сбежать в карете "скорой помощи"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА