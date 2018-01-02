Очередной обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО должен быть реализован быстро, - посольство Германии

Германия будет и дальше прилагать усилия для мирного решения конфликта на Донбассе, а новый обмен удерживаемыми лицами с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должен быть реализован быстро, сообщил постоянный заместитель посла Германии в Украине Вольфганг Биндзайль.

Как сообщает во вторник посольство Германии в Киеве на странице в соцсети "Фейсбук", 29 декабря В.Биндзайль в здании посольства в Киеве встретился с мужчиной, который вернулся из плена, родственниками освобожденных из лагеря пленных, а также с женой задержанного, который продолжает находиться в ОРДЛО.

"Во время встречи обсуждали тяжелое положение семей. Кроме того, поднимался вопрос перспектив обмена лицами, которые еще находятся в плену, а также роли Федерального правительства в Минском процессе и "нормандском формате"", - сообщает посольство.

В.Биндзайль заверил собеседников в том, что правительство Германии и впредь будет прилагать усилия для мирного решения конфликта. "При этом обмен пленными относится к первоочередным мерам, которые должны быть быстро реализованы", - сказано в сообщении немецкого посольства.

Как сообщалось, 27 декабря 2018 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей были освобождены 73 украинца.