События

18:47 02.01.2018

Бельгия готовится к ураганному ветру

Бельгия готовится к ураганному ветру

Королевский метеорологический институт Бельгии объявил об оранжевой степени угрозы последствий стихии по всей стране в ночь на среду.

Как объясняют бельгийские СМИ, "оранжевая степень" означает, что ожидается "очень сильный ветер с порывами еще большей силы".

"Скорость ветра и порывы будут чрезвычайно усиленными непосредственно над землей. Такой очень сильный ветер с порывами затрудняет ходьбу, деревья будут сильно раскачиваться, самые большие из них могут падать, могут также обламываться большие ветви, и не исключается серьезный ущерб жилым строениям", - цитирует пресса сообщение метеорологического института.

Местами прогнозируется скорость ветра до 110 и более км в час, особенно на североморском побережье. Все это, как ожидается, может происходить в сопровождении ливневых дождей. Метеорологи призывают население к повышенной осторожности.

В ночь на среду в Брюсселе закроют для публики все лесопарковые зоны. Запрет на посещение парков сохранится в течение среды. Власти рекомендуют как пешеходам, так и водителям не перемещаться в парках и лесах Брюссельского столичного региона, начиная с 18:00 вторника и вплоть до утра четверга из-за риска падения деревьев и крупных ветвей. Соответствующие объявления развешены на всех входах и въездах в зеленые зоны. Эти территории предполагается открыть после проведения инспекций и возможной расчистки.

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