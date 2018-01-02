События

15:52 02.01.2018

Фамилии подозреваемых в деле о крушении малазийского "Боинга" будут обнародоваться по мере объявления подозрений - Енин

Фамилии подозреваемых в деле о крушении малазийского "Боинга" будут обнародоваться по мере объявления подозрений - Енин

Фамилии подозреваемых в деле о крушении малазийского Боинга MH17 в небе над Донбассом в 2014 году будут обнародоваться по мере объявления им подозрений, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Это абсолютная чушь и работа вражеской пропаганды. Все фамилии будут обнародоваться только по мере объявления им подозрений. Ни о каких 120 лицах речь не идет - это желание Москвы отвлечь внимание от сообщений о Смоленской трагедии", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Е.Енин также написал на своей странице в Фейсбуке: "Правительства Украины и Нидерландов продолжают координировать усилия с целью привлечения виновных лиц/государств к ответственности за совершение теракта в небе над Донбассом".

Позже в этот день в эфире телеканала "112.Украина" Е.Енин уточнил, что даже если будут подготовлены списки подозреваемых, в них будет не более дюжины фамилий, но никак не 120. "Идет речь о дюжине-двух дюжинах лиц, не более. Ни при каких обстоятельствах никаких 120 человек не может принимать участие в этом процессе", - сказал он.

По его словам, появление информации о каких-либо списках подозреваемых может быть провокацией российской стороны с целью введения в заблуждение общественности, "забалтывания" этой тематики и нивелирования каких-либо обвинений.

"Как только соответствующим лицам будет сообщено о подозрении, общественность сразу об этом узнает. Несообщение о подозрении связано с соблюдением процессуальных сроков. Соответственно, как только мы согласуем окончательную координацию всех нужных шагов, люди получат сообщения о подозрении и в ближайшее время общественность услышит о дальнейшем ходе событий", - пояснил Е.Енин.

Он также рассказал о дальнейших процессуальных действиях в деле о крушении малазийского Боинга MH17: "Как только следствие будет окончено, голландская сторона обратится к нам с соответствующим запросом рассмотреть возможность передачи уголовного производства голландской юрисдикции, соответствующие лица получат сообщения о подозрении, соответствующее уголовное производство будет зарегистрировано и передано для дальнейшего расследования в голландскую юрисдикцию. И именно там они предстанут перед судом".

В то же время, по словам Е.Енина, если речь будет идти о юрисдикции над гражданами Украины, то указанные лица, согласно Конституции Украины, не могут быть выданы иностранному государству. "Соответственно их показания будут предоставляться в режиме телеконференции, приговор им будет выносить суд Нидерландов, и в дальнейшем голландская сторона направит этот приговор для выполнения в Украине", - пояснил замгенпрокурора.

Вместе с тем, по его словам, указанные украинские граждане могут хлопотать об отбывании наказания как на территории Украины, так и на территории Голландии.

Е.Енин отметил, что сейчас внимание членов международной следственной группы сосредоточено на уточнении некоторых моментов расследования и получении дополнительных доказательств, чем в ближайшее время и будут заниматься в рамках деятельности международной следственной группы.

Ранее ряд российских СМИ сообщил, что 2 января Голландия обнародует имена причастных к гибели малазийского "Боинга", сбитого над Донбассом. При этом указывалось, что следствие установило имена 120 человек, причастных к организации и исполнению теракта против членов экипажа и пассажиров рейса.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты своего уголовного расследования причин катастрофы. Согласно ее выводам, авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ.

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