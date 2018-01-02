Следствие отрабатывает четыре версии убийства Ноздровской - полиция

Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской, при этом изначальная версия была уточнена после переговоров с инициативной группой представителей общественности, требовавших расследования преступления, заявляет начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.

"Мы рассматривали ее служебную деятельность, то, чем она занималась на работе и то, что она расследовала и помогала расследовать определенный ряд уголовных производств. Но сейчас мы действительно уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие (дело о ДТП, в котором погибла сестра И.Ноздровской в 2015 году – ИФ), вероятно и случилось это убийство. Мы ее поставили одной из первых, чтобы отработать", - сказал Н.Жукович в эфире телеканала "112. Украина" во вторник.

По его словам, основных версий у следствия четыре: "Это, как я уже сказал, ее профессиональная деятельность. Вторая – уже более конкретизированная, по последнему делу по факту дорожно-транспортного происшествия. Следующая – хулиганство. И еще одна версия – это то, что ее хотел кто-то изнасиловать".

Н.Жукович также подчеркнул, что остальные версии они "не отбрасываются – мы их тоже будем проверять".

Он отметил, что в настоящее время проходит судебно-медицинская экспертиза, которая даст заключение о всех полученных телесных повреждениях. "К сожалению, у нас еще нет окончательных выводов судебно-медицинской экспертизы, но, думаю, скоро они у нас появятся, мы тогда поймем, от чего наступила смерть Ирины, и будем идти в этом направлении", - рассказал представитель Киевского облуправления Нацполиции.

По словам Н.Жуковича, к настоящему времени в деле уже опрошено около 50 человек, в том числе с использованием полиграфа. При этом он опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы задержании одного из подозреваемых.

Представитель полиции рассказал, что полиция держит контакт с инициативной группой. "Мы обменялись телефонными номерами и будем постоянно на связи в ракурсе того, что мы, как полицейские, будем доносить им ту информацию, которая есть у следствия, что у нас есть, а они, в свою очередь, тоже будут нас информировать, что они со своей стороны нашли, что они установили", - сообщил он.

При этом Н.Жукович отметил, что эта информация не всегда будет освещаться в СМИ, сославшись на тайну следствия.

Как сообщалось, правозащитница, юрист И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского района, была найдена мертвой в реке 1 января.. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

Народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем уточнил, что И.Ноздровская долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, которую сбил пьяный племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников. "В июне этого года ей таки удалось добиться справедливости – Д.Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы - суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо кончишь". А через два дня, в пятницу, 29 декабря, Ирина пропала", - рассказал М.Найем.

По словам начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, И.Ноздровская не обращалась в правоохранительные органы с заявлениями об угрозах в ее адрес. Однако следствие не рассматривает версию ее самоубийства.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что вопрос раскрытия убийства юриста Ирины Ноздровской находится на личном контроле главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, а также министра внутренних дел.