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02:15 02.01.2018

Авиакомпания "Yanair" открыла бронирование на авиарейс Львов-Батуми

        Авиакомпания "Yanair" открыла продажу билетов на прямые рейсы Львов-Батуми, которые начнут выполняться с 8 июня, сообщил портал новостей авиации Украины.

      "Сначала полеты в Грузию будут выполняться 1 раз в неделю по пятницам, а с 19 июня будет добавлен второй рейс по вторникам. Вылет из Батуми во Львов запланирован на 13:15, вылет из Львова в Батуми - в 16:00", – говорится в сообщении на сайте портала.

      Подчеркивается, что в системе бронирования продажа на рейсы открыта до конца сентября.

      Стоимость авиабилетов эконом-класса составляет 6154 грн. в обе стороны, в цену включено питание и провоз багажа 23 кг.

      Как сообщалось, авиакомпания Yanair 2 ноября 2017 года анонсировала открыть рейс Львов-Батуми в летнем сезоне 2018 года.

      "Я сегодня впервые анонсирую открытие новой авиалинии в летнем сезоне 2018 года Львов-Батуми. Мы к этому сейчас активно готовимся, в ближайшее время будем вводить его в продажу на лето 2018 года. У меня нет сомнения, что линия Львов-Батуми состоится", - сказал генеральный директор авикомпании Ярослав Агафонов.

      Он отметил, что в стратегия развития компании на 2018 год предусматривает, в частности, увеличение частоты рейсов между Украиной и Грузией, а также использование более вместительных самолетов.

      "Мы уже пришли к тому, чтобы увеличивать емкости на наших регулярных рейсах, использовать более вместительные самолеты – Boeing 737-400 и Airbus 320/321, а также увеличивать частоты. Все предпосылки для этого есть", - сказал Я.Агафонов.

      Гендиректор Yanair отметил рост спроса на направлении Украина-Грузия.

      "Впервые в этом году мы не сворачиваем полеты на зимнее расписание. Как пример – вчерашний рейс Киев-Батуми был со 100% загрузкой туда и назад", - сказал он.

      Компания Yanair (ООО "Янэйр ЛТД.") зарегистрирована 15 июня 2012 года в Житомире. В июле 2013 года получила сертификат на осуществление деятельности.

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