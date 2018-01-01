События

20:22 01.01.2018

Шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве завершилось вечем на Майдане Независимости

        Факельное шествие в честь 109-годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры в Киеве завершилось вечем на Майдане Независимости.

      Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники шествия прошли с факелами, флагами ВО "Свобода", "Правого сектора", "Национального корпуса" от парка им.Т.Шевченко до Майдана, где на импровизированной сцене выступили политики, активисты и историки.

      В частности, народный депутат Андрей Ильенко (ВО "Свобода") отметил, что ни одна революция в стране не произошла без националистов и на сегодня Украине нужна власть, которая будет защищать национальные интересы.

      Всего вече продлилось около получаса, участники потушили факелы и разошлись. Движение автотранспорта по центральным улицам столицы практически восстановлено.

      В понедельник вечером в центре Киева многолюдно, обстановка спокойная.

      Как ранее сообщалось, изначально в торжественном шествии по случаю 109-й годовщины со дня рождения С.Бандеры в Киеве приняло участие около 600 человек. Во время шествия количество участников увеличилось до тысячи человек. За порядком во время марша следит около ста полицейских.

      Всего, по данным Национальной полиции, в честь дня рождения С.Бандеры запланировано проведение 54 массовых мероприятий в 20 регионах Украины, в которых ожидается участие более 8,4 тысяч человек. Безопасность на них обеспечивают 1,2 тысяч полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Задержанный, как свидетель, жених Ноздровской отказался давать показания

Боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО в первый день года, без потерь

В Хмельницкой области автомобиль сбил женщину с ребенком, мать погибла

Полиция допрашивает жениха Ноздровской как подозреваемого

Авиакомпания "Yanair" открыла бронирование на авиарейс Львов-Батуми

В Киеве Mercedes на полном ходу протаранил два других авто, госпитализированы четыре человека, в том числе ребенок

В Днепре облили красной краской памятник "участникам установления советской власти"

Правопорядок во время шествий в честь дня рождения Бандеры обеспечили почти 1,3 тыс. полицейских и более 730 нацгвардейцев

Украинский ракетный катер открывал предупредительный огонь по судну-нарушителю под флагом Танзании

Количество участников шествия в честь дня рождения Бандеры в Киеве увеличилось до тысячи – полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Италия в ОБСЕ призвала к выполнению минских соглашений

В России прекратил существование Резервный фонд

Дороги из Грузии в Армению и Турцию закрыты для автобусов и трейлеров из-за снегопада

Украинский ракетный катер открывал предупредительный огонь по судну-нарушителю под флагом Танзании

Около ста правоохранителей сопровождают шествие в честь дня рождения Бандеры – полиция

Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО в новогоднюю ночь – штаб

В Киеве началось шествие в честь дня рождения Бандеры

В Германии два человека погибли из-за взрыва петард в новогоднюю ночь

20 человек получили травмы, взрывая петарды в новогоднюю ночь в Страсбурге

Французы любят Рождество больше, чем Новый год - данные опроса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА