События

18:31 01.01.2018

В Киеве началось шествие в честь дня рождения Бандеры

В Киеве началось шествие в честь дня рождения Бандеры

Торжественное шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения украинского политического деятеля, идеолога и теоретика украинского националистического движения Степана Бандеры (1909-1959) началось в понедельник от памятника Тарасу Шевченко в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", всего в мероприятии принимают участие около 600 человек. В руках они держат флаги ВО "Свобода", "Правого сектора", Конгресса украинских националистов и государственные флаги. Во главе колонны девушка несет большой портрет С.Бандеры.

Правопорядок обеспечивает небольшое количество правоохранителей. Перед колонной следуют четыре полицейских автомобиля.

Как ожидается, по ходу шествия участники зажгут факелы и пронесут их до Майдана Независимости, где состоится вече.

Как сообщалось, по данным Национальной полиции, всего в честь дня рождения С.Бандеры запланировано проведение 54 массовых мероприятий в 20 регионах Украины, в которых ожидается участие более 8,4 тысяч человек. Безопасность на них будут обеспечивать 1,2 тысяч полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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