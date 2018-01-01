События

06:39 01.01.2018

В новогоднюю ночь боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО, ранен один военнослужащий

В новогоднюю ночь боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО, ранен один военнослужащий

      За прошедшие сутки боевики 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, вследствие чего один военнослужащий сил АТО получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "Прошедшие сутки в очередной раз доказали, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по новогодне-рождественскому перемирию. Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились", - говорится в сообщении на странице штаба в фейсбуке в понедельник утром.

      На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Луганского, а из стрелкового оружия обстреляли район Станицы Луганской.

На Донецком направлении, в ночное время, незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия и гранатометов неоднократно обстреливал оборонительные укрепления ВСУ у Верхнеторецкого. На Приазовье боевики из минометов различных калибров грубо нарушали перемирие у Гнутово и Широкино. А неподалеку Водяного - вели огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.

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Интерфакс-Украина
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