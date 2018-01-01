Порошенко поздравил жителей оккупированных Донбасса и Крыма: "Братья и сестры, ваш дом – Украина"

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с наступающим 2018 годом проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Россией Крыму украинцев, выразив убеждение в неотвратимости восстановления в этих регионах украинского суверенитета.

"Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом - Украина ... А грабителя, который разорил наш дом - наступит время - прогоним и накажем", - сказал глава Украинского государства в своем новогоднем обращении.

П.Порошенко призвал украинцев порадоваться за соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким: "Слава Богу, накануне праздников их удалось-таки вырвать из вражеских застенков".

Также президент Украины поздравил украинских воинов, которые держат оборону на восточных рубежах. "Мы и в дальнейшем будем укреплять новую армию, - наши гордость и славу", - заверил главнокомандующий.

Президент Украины также адресовал "искренние праздничные поздравления международным партнерам". "Соединенные Штаты только что обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала и Канада. Евросоюз продлил санкции против страны-агрессора", - отметил П.Порошенко.

"У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, - следует забирать спички. По тем, кто будет нападать на нас извне, - наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство", - подчеркнул П.Порошенко, добавив, что как президент, будет обеспечивать политические условия, необходимые для экономического подъема.