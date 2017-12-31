ВСУ в 2017 году усилились, ни на шаг не отступили перед врагом и улучшили свое тактическое положение – Полторак

Вооруженные силы Украины в 2017 году стали сильнее, улучшили свое тактическое положение в зоне проведения АТО на Донбассе, а материальное и социальное обеспечение украинских военнослужащих возросли, заявляет министр обороны Степан Полторак.

"2017 был полным доблести и самопожертвования. Наше войско ежедневно демонстрировало, защищая государственный суверенитет и украинские земли от агрессора. Мы не сделали ни одного шага назад, несмотря на провокации врага. Вооруженные силы стали сильнее и увереннее в украинской победе. И эта уверенность придает сил и вдохновения в том, что мы делаем", - написал С.Полторак в своем новогоднем поздравлении, опубликованном на персональной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

По словам министра, таких значительных результатов удалось добиться благодаря поддержке всего народа Украины.

"Наше войско значительно улучшило свое тактическое положение. Мы научились генерировать и выполнять стратегические вещи", - подчеркнул С.Полторак.

Он подчеркнул, что главные задачи, поставленные в Стратегическом оборонном бюллетене на 2017-й год, успешно реализованы.

"Украина имеет контрактную армию, которая ежегодно получает лучшее финансирование, материально-техническое обеспечение и высокие социальные стандарты. Мы научились рационально использовать ресурсы, которые предоставляет государство", - заявил министр обороны.

По словам С.Полторака, проводимая оборонная реформа свидетельствует не только о здоровых амбициях, но и о способности отвечать на вызовы и выполнять планы длительного действия. Реформа получила необходимый темп реализации и стала необратимой, а Вооруженные силы получили широкую и практическую поддержку среди партнеров Украины в мире. "Возрожденная армия возрождает украинское государство. Это ключевая формула", - выразил убеждение министр.

"Итак, уважаемые украинцы, поздравляю всех вас с новым 2018-м годом и Рождеством Христовым! С особенно теплым приветствием обращаюсь к военнослужащим, которые на передовой, среди заснеженных окопов, сдерживают агрессора на рубежах мирной цивилизации. Обращаюсь к соотечественникам: помните, думайте и молитесь за наших защитников, которым я искренне желаю возвращения в родные города и семей живыми и невредимыми! Искренне поздравляю всех с праздниками и желаю семейного счастья, крепкого здоровья, Божьей поддержки и Победы!", - заключил С.Полторак.