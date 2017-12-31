События

17:34 31.12.2017

25-метровая главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь

Главная елка Сахалина сгорела на площади Ленина в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь (во втором часу ночи по местному времени), передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса" с места происшествия.

Очевидцами стали несколько сотен горожан и гостей города, которые собрались в новогоднюю ночь на площади, где проходило празднование Нового года и народные гуляния.

25-метровая елка сгорела полностью. По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неаккуратно запущенный фейерверк.

Никто не пострадал.

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Интерфакс-Украина
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