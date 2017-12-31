События

10:44 31.12.2017

Япония рассматривает четыре варианта войны с КНДР

Япония рассматривает четыре варианта войны с КНДР

Японское правительство рассматривает вероятность начала полномасштабной войны на Корейском полуострове. Об этом в воскресение сообщило агентство Kyodo.

Среди вариантов развития событий: вторжение сил Южной Кореи в КНДР, ракетный удар Северной Кореи по Японии, столкновение сил КНДР и Южной Кореи, а также упреждающий удар США по КНДР.

В случае начала военных действий Япония сможет задействовать механизм коллективной безопасности и получить поддержку США.

Ранее стало известно, что КНДР решила продолжить наращивать ядерный потенциал.

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Интерфакс-Украина
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