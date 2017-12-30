События

23:27 30.12.2017

Обезвредить мужчину, захватившего заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, помогла одна из удерживаемых им женщин

      Одна из женщин, захваченных в заложницы в отделении "Укрпочты" в Харькове, помогла спецназу попасть в здание, сообщил прокурор области Юрий Данильченко.

      "Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло вовнутрь и обезвредило этого гражданина", – сказал Ю.Данильченко журналистам в субботу вечером.

      По его словам, все заложники здоровы. С ними работают психологи.

      "Все здоровы. Двое детей были выпущены чуть раньше, вы это видели. С ними работали врачи, психологи. Все остальные заложники без телесных повреждений, понятно, что с психологическими травмами", – резюмирует он.

      Как уточнил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, на момент, когда преступник был обезврежен, в заложниках оставались 4 человека из 9 взрослых и двух детей, захваченных изначально.

      "Остался парень, посетитель был этого отделения и три женщины, сотрудницы этого отделения. Они очень мужественно себя вели, очень во многом нам помогли. Они были  с нами в контакте. Мы работали с их родственниками, и мы им очень благодарны за то, что они так достойно выдержали такое чрезвычайное событие", – сказал О.Бех.

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Интерфакс-Украина
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