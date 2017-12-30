События

20:32 30.12.2017

Правонарушитель, захвативший харьковское отделение "Укрпочты", обезврежен

Правонарушитель, захвативший харьковское отделение "Укрпочты", обезврежен

      Мужчина, захвативший заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, обезврежен. Об этом корреспонденту "Интерфакс-Украина" сообщил источник правоохранительных органов.

      По словам другого источника, штурм начался около 20:14 часов. Часть заложников, остававшихся в здании, уже вывели на улицу и передали медикам.

      Как сообщалось ранее, в субботу, 30 декабря, в 14:40 на номер "102" поступило сообщение о том, что в отделение "Укрпочты" на ул.Шевченко в Харькове, вошел человек в маске с целью ограбления. О данном факте одна из работниц отделения сообщила мужу, который оперативно передал информацию полиции.

 

Лю-мж

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