События

20:19 30.12.2017

К переговорам по освобождению заложников из отдела "Укрпочты" правоохранители привлекли отца злоумышленника

       Полиция Харьковской области продолжает переговоры со злоумышленником, который забаррикадировался в отделении "Укрпочты", взяв в заложники пятерых людей, и привлекла к делу отца злоумышленника, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

      "Для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку, привезли его отца. Также на месте работают психологи. Правоохранители проводят все необходимые меры для освобождения тех, кто до сих пор остается внутри", – информировал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

      По его словам, по факту этих событий полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины – "захват заложников".

      Как сообщалось, в результате переговоров с мужчиной, который забаррикадировался внутри помещения «Укрпочты», удалось освободить пятерых человек – двух детей и трех женщин.

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Интерфакс-Украина
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