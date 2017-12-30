К переговорам по освобождению заложников из отдела "Укрпочты" правоохранители привлекли отца злоумышленника

Полиция Харьковской области продолжает переговоры со злоумышленником, который забаррикадировался в отделении "Укрпочты", взяв в заложники пятерых людей, и привлекла к делу отца злоумышленника, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку, привезли его отца. Также на месте работают психологи. Правоохранители проводят все необходимые меры для освобождения тех, кто до сих пор остается внутри", – информировал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, по факту этих событий полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины – "захват заложников".

Как сообщалось, в результате переговоров с мужчиной, который забаррикадировался внутри помещения «Укрпочты», удалось освободить пятерых человек – двух детей и трех женщин.