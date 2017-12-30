События

18:49 30.12.2017

Из захваченного отделения "Укрпочты" в Харькове освободили 5 заложников

Из захваченного отделения "Укрпочты" в Харькове освободили 5 заложников

В Харькове из захваченного вооруженным мужчиной отделения "Укрпочты" освободили 5 заложников, в частности троих женщин и двоих детей, сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении 5 заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей", - сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По информации полиции, по состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить двух детей и трех женщин, они сейчас в безопасности.

Как сообщалось, в субботу, 30 декабря, в 14:40 на номер "102" поступило сообщение о том, что в отделение "Укрпочты" на ул.Шевченко в Харькове, вошел человек в маске с целью ограбления. О данном факте одна из работниц отделения сообщила мужу, который оперативно передал информацию полиции.

На место происшествия срочно прибыли наряды полиции. Злоумышленник забаррикадировался в отделении и заявил о захвате заложников.

По информации полиции, в почтовом отделении находилось 9 взрослых и 2 детей.

Для урегулирования ситуации на месте происшествия работают руководство ГУ Национальной полиции, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции. Принимаются меры по задержанию злоумышленника. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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