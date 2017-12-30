События

17:16 30.12.2017

Вооруженный мужчина вошел в отделение "Укрпочты" в Харькове с целью ограбления, затем решил взять заложников

Вооруженный мужчина вошел в отделение "Укрпочты" в Харькове с целью ограбления, затем решил взять заложников

Советник министра внутренних дел Украины, народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что мужчина вошел в отделение "Укрпочты" в Харькове с целью вооруженного ограбления, но после прибытия полиции решил взять заложников.

"Сегодня в Харькове в одно из отделений "Укрпочты" с целью вооруженного ограбления зашел мужчина с предметом похожим на пистолет. В это время там находилось 9 человек. Там были сотрудники почты, так и посетители. В том числе двое детей. Кто-то успел позвонить 102 и вызвать полицию. Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным, и принял решение заявить о том, что он берет всех в заложники", - написал нардеп на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По его словам, в настоящий момент отделение "Укрпочты" оцеплено сотрудниками полиции. На месте находится начальник Харьковской областной полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.

"С грабителем, ставшим после захвата заложников террористом, ведутся переговоры. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям. Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружия и сдаться, вместо того чтоб перед Новым годом получить пулю снайпера в голову", - написал нардеп.

Как сообщалось, в субботу днем в Харькове вооруженный человек захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" и взял в заложники 9 взрослых и двоих детей.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех, требований захватчик пока не выдвигает.

Сейчас дорожное движение вблизи места происшествия перекрыто.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Захвативший отделение "Укрпочты" в Харькове человек взял в заложники 9 взрослых и двоих детей

Вооруженный человек в маске забаррикадировался в отделении почты в Харькове

В Харьковской области в ДТП на окружной погибли 3 человека и 2 травмированы

В Харькове госисполнитель подделал документы и скрылся с присвоенными деньгами

В новогоднюю ночь в Харькове общественный транспорт будет работать дольше

Суд определил залог 1,5 млн грн вице-мэру Запорожья, подозреваемому по делу о фиктивных тендерах

В Харькове задержали граждан Турции и Азербайджана по подозрению в сутенерстве

24 военных, освобожденных из ОРДЛО, на реабилитации в военном госпитале, еще 41 человек – в больнице Госуправления делами

Вице-мэру Запорожья также предъявлено подозрение по делу о фиктивных тендерах

В ходе расследования нападений на представителей Харьковского антикоррупционного центра полиция вышла на ОПГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы за оскорбление судей

Задержан организатор и исполнитель теракта в Петербурге

В самолет Wizz Air ударила молния

Порошенко поручил представителям Киева в ТКГ немедленно организовать встречу по вопросу обмена заложников

В Украинском Хельсинкском союзе есть информация о 12 тыс. случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе

В Украине в последний день года сохранится прохладная и влажная погода

Киевская полиция изъяла 25 елок, которыми незаконно торговали на Отрадном

Кличко намерен в 2018 представить проект генплана Киева

Австралийские военные перехватили в Аравийском море 8 тонн гашиша стоимостью $325 млн

Израиль официально уведомил о выходе из ЮНЕСКО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА