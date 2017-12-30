События

16:13 30.12.2017

Захвативший отделение "Укрпочты" в Харькове человек взял в заложники 9 взрослых и двоих детей

Захвативший отделение "Укрпочты" в Харькове человек взял в заложники 9 взрослых и двоих детей

Вооруженный человек, захвативший отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове, взял в заложники 9 взрослых и двоих детей, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

"Там 9 взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт", - сообщил О.Бех агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Он также рассказал, что сейчас дорожное движение вблизи места происшествия перекрыто.

Ранее сообщалось, что в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там.

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Интерфакс-Украина
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