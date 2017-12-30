События

12:30 30.12.2017

Австралийские военные перехватили в Аравийском море 8 тонн гашиша стоимостью $325 млн

Корабль австралийских Военно-морских сил "Варрамунга" перехватил в Аравийском море суда, которые перевозили почти восемь тонн гашиша, сообщают в субботу западные СМИ.

"Экипаж тщательно подготовился к такой задаче, и мы смогли использовать наши вертолеты, чтобы найти и высадиться на подозрительных суднах", - цитируют СМИ капитана корабля.

По их информации, стоимость перехваченной партии на черном рынке составляет $325 млн.

Отмечается, что за последние три дня экипаж этого фрегата также конфисковал 69 кг героина.

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Интерфакс-Украина
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