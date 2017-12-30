События

05:46 30.12.2017

В Харькове госисполнитель подделал документы и скрылся с присвоенными деньгами

        Харьковская местная прокуратура №3 согласовала подозрение старшему государственному исполнителю одного из райотделов исполнительной службы города сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.191) и составление и выдача ложных документов (ч.1. ст.366).

            "Летом текущего года 42-летнему госисполнителю поручили встретиться с покупателем квартиры, приобретенной на торгах, которые позже были отменены. В связи с этим клиент должен написать заявление на возврат денег, которые он заплатил за недвижимость. Однако заявление он не писал. Зато исполнитель подделал документ о пересчете более 100 тыс. грн на якобы банковскую карточку клиента. В результате деньги поступили на счет знакомых подозреваемого, которые позже он забрал и исчез", - цитирует пресс-служба руководителя местной прокуратуры Руслана Скуратовича.

            Сейчас госисполнитель находится в розыске.

            Суд дал разрешение на его задержание и привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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