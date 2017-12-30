События

04:18 30.12.2017

Похищенный в Киеве эксперт по криптовалюте заплатил выкуп $1 млн в биткоинах

        Похитители отпустили аналитика криптобиржы EXMO Павла Лернера после получения выкупа в размере $1 млн в биткоинах, сообщила The Financial Times в пятницу со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

      "Его похитила вооруженная банда 26 декабря с целью получения выкупа в биткоинах… Это первый подобный случай в Украине, связанный с биткоинами", – заявил А.Геращенко.     В сообщении также отмечается, что неизвестно, кто выплатил выкуп за П.Лернера.

      "В настоящий момент он в безопасности, никакого физического вреда ему не нанесли. Тем не менее, Павел сейчас находится в состоянии стресса, поэтому он не предоставит никаких официальных комментариев в ближайшие дни", – добавил А.Геращенко.

      Полиция Киева проводит проверку по факту похищения П.Лернера.

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Интерфакс-Украина
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