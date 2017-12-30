События

01:26 30.12.2017

Роль и число военных США в Украине останутся неизменными

        Министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу заверил, что роль и численность американских военнослужащих в Украине останутся неизменными.

      "У нас есть определенное количество инструкторов, которые помогают (украинской – ИФ) армии готовиться по стандартам НАТО... И роль американских военных останется прежней", - сказал Д.Мэттис журналистам.

      Он также подчеркнул, что "нет абсолютно никаких планов по изменению численности".

      По его словам, число инструкторов может вырасти только в случае увеличения количества военнослужащих, которых нужно будет готовить. "Не думаю, что наша численность увеличилась за шесть месяцев. И таких планов нет и теперь", - сказал он.

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Интерфакс-Украина
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