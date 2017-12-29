События

23:35 29.12.2017

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге

        Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге 27 декабря 2017 года, в результате которого пострадали 18 человек, сообщает SITE Intelligence Group.

      Согласно информации, атаку совершили члены ячейки ИГ.

      Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в среду в супермаркете в Петербурге. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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Интерфакс-Украина
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