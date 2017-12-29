Суд определил залог 1,5 млн грн вице-мэру Запорожья, подозреваемому по делу о фиктивных тендерах

Червонозаводский районный суд г.Харькова определил меру пресечения заместителю городского головы Запорожья Анатолию Пустоварову, подозреваемому в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины).

"Суд отказал в мере пресечения в виде содержания под стражей и установил залог в сумме 1,5 млн грн. Если в течение 5 дней деньги не будут внесены, подозреваемый будет взят под стражу", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Собеседник агентства затруднился сказать, будет ли подана апелляционная жалоба на меру пресечения. "Решение еще не принято. Оно будет принято в установленные законом сроки", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, А.Пустоваров стал четвертым подозреваемым по делу о фиктивных тендерах, в рамках которого ранее было объявлено о подозрении заместителю председателя Запорожского облсовета, руководителю фракции "Самопомич" в облсовете Владиславу Марченко и его брату.

20 декабря Харьковская прокуратура провела в Запорожье обыски в служебных кабинетах и по месту жительства ряда местных высокопоставленных чиновников, среди которых заместитель В.Марченко и А.Пустоваров.

Позже адвокат В.Марченко Сергей Барбашин сообщил, что его подзащитный был задержан после обыска у него дома следователем харьковской прокуратуры и отправлен в Харьков, где ему было вручено подозрение в совершении преступления. В партии "Объединение "Самопомич" расценили задержание В.Марченко как давление на политическую силу. Позднее генпрокурор Юрий Луценко опроверг политическую подоплеку его задержания. "В.Марченко, который согласно данным следствия, вместе с братом… лоббировали свои фирмы через связи с экс-оппоблоковцем, заместителем мэра Пустоваровым… Не понимаю лишь - где здесь политические репрессии?", - заявил он.

22 декабря прокуратура объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины) В.Марченко, его брату и директору одного из коммунальных предприятий Мелитополя.

По предварительным данным досудебного следствия, подозреваемые вместе с другими лицами разработали схему незаконного завладения бюджетными средствами. "Только в этом году проведено более 10 тендеров через систему "Прозорро" на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. Однако фактически тендер ни происходил. Поскольку подозреваемые не допускали к участию в торгах сторонних участников, то государственный заказ разыгрывался только между подконтрольными фирмами, часть из которых имеет явные признаки фиктивности", - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

После тендеров составлялись фиктивные документы об исполнении работ и услуг, которые фактически не проводились и не оказывались, а средства перечислялись на счета подконтрольных фирм, а оттуда средства переводили фиктивным предприятиям для дальнейшего обналичивания. В результате этого, по данным следствия, бюджетам Мелитополя и Запорожья нанесен ущерб на сумму более 87 млн.грн.

24 декабря Червонозаводский райсуд Харькова определил меру пресечения В.Марченко и его брату Марку в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Прокуратура подала на них апелляцию. Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности зампредседателя Запорожского облсовета.