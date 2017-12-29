Из 73 освобожденных заложников на 14 человек не распространяется выплата матпомощи

Среди 73 заложников, освобожденных из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, есть 14 человек, по которым заведены уголовные производства, поэтому на них не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до решения суда, сообщил советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"Все службы, ведомства, группы и так далее - все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей. Изначально планировалось, что на этапе перелета из Харькова их доставят отдельно, на аэродром "Жуляны". Но вмешалась природа – "Жуляны" не принимали борта по погоде", - написал Ю.Бирюков на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По его словам, в том числе и из гуманных соображений по отношению к родственникам было принято решение не разделять всех освобожденных на этапе встречи. Однако "на этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда".

"Мы не бросаем своих… Если наш сидит в плену, вне зависимости от обстоятельств, государство будет добиваться освобождения. Это, кстати, общемировая практика, касающаяся заботы государства о любом своем гражданине", - написал Ю.Бирюков.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко поручил правительству предоставить материальную помощь украинцам, которые освобождены из плена боевиков 27 декабря.

28 декабря министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что его министерство намерено предложить Кабинету министров Украины выделить каждому из освобожденных 27 декабря украинских заложников по 100 тыс. грн.