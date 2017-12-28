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18:50 28.12.2017

Порошенко вручил сертификаты на жилье семи сиротам из Одесской области

Порошенко вручил сертификаты на жилье семи сиротам из Одесской области

 Президент Украины Петр Порошенко вручил сертификаты на бесплатное жилье семи сиротам из Одесской области.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", церемония вручения сертификатов прошла в с.Маяки Беляевского района области.

Перед этим глава государства рассказал собравшимся жителям населенного пункта об успехах в сфере децентрализации и перспективах развития медицины, в т.ч. сельской в Украине.

"Только что я подписал закон "О сельской медицине", и мы получим кардинальное улучшение медицинских услуг на селе и в районных центрах. Благодаря телемедицине медицинские услуги появятся там, где их раньше вообще не было", - пообещал П.Порошенко, добавив, что фельдшерско-акушерские пункты в населенных пунктах получат современное диагностическое оборудование, что позволит улучшить общую ситуацию со здоровьем населения.

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