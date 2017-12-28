События

18:15 28.12.2017

Глава СБУ надеется, что освобожденные заложники предоставят информацию о незаконно удерживаемых и без вести пропавших

Глава СБУ надеется, что освобожденные заложники предоставят информацию о незаконно удерживаемых и без вести пропавших

Освобожденные из ОРДЛО украинские заложники могут предоставить данные о других незаконно удерживаемых украинцах на неподконтрольной Украине территории Донбасса и тех, кто числится пропавшими без вести, отмечает глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Вчера произошло знаменательное событие, и я думаю, что это событие года: благодаря титаническим усилиям и нашего политического руководства, и международных партнеров удалось вернуть домой 74 наших граждан, которые так долго находились в плену", - сказал В.Грицак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что в настоящее время 103 украинца находятся в плену, и в целом у СБУ есть понимание относительно местонахождения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 108 человек.

"Над возвращением остальных мы обязательно будем продолжать работу и прилагать для этого максимум усилий", - подчеркнул глава СБУ.

Отвечая на вопрос о том, когда может быть следующий этап обмена, он сказал: "Я надеюсь, произойдет в кратчайшие сроки".

По его словам, СБУ опросит освобожденных на предмет получения информации относительно местонахождения других заложников и тех, кто числится без вести пропавшими.

"Сейчас мы обязательно поработаем с теми ребятами, которые вернулись домой, проведем детальный опрос: где, с кем, в каких местах они, возможно, имели контакты из тех людей, кто считается сейчас в плену или пропавшими без вести, а таковых, по нашим данным, 402 человека. Возможно, судьбу некоторых из них нам и удастся выяснить", - сказал В.Грицак.

Глава СБУ выразил надежду на то, что освобожденные заложники смогут "вспомнить максимально информацию о том, где, с каким количеством людей они пересекались в застенках "ЛНР/ДНР".

Отвечая на вопрос о том, будет ли СБУ проверять освобожденных украинских заложников на предмет их возможной вербовки Россией, В.Грицак сказал: "Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем".

Вместе с тем он подчеркнул: "Есть случаи, к примеру, когда наш боец, будучи раненым, без сознания попал в плен, тут не возникает никаких вопросов".

Он пояснил, что контрразведывательный опрос проводится, когда обстоятельства попадания в плен не до конца выяснены.

"Кроме того, мы прекрасно понимаем, что по отношению к нашим военнослужащим, да и ко всем гражданам Украины, которые находятся или находились в плену, осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка", - сказал В.Грицак.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

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