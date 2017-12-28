События

17:04 28.12.2017

Лутковская надеется, что второй этап освобождения украинцев из ОРДЛО произойдет в скором времени

Лутковская надеется, что второй этап освобождения украинцев из ОРДЛО произойдет в скором времени

 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская рассчитывает, что второй этап освобождения заложников из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) произойдет в ближайшее время и будет более простым по сравнению с предыдущим.

"Формулу (следующего этапа освобождения заложников - ИФ) никто сегодня не знает и, думаю, никто не скажет. Это вопрос переговоров. А что касается того, что это может произойти в ближайшее время, – это действительно правда, потому что во время подготовки к этому обмену мы наработали большое количество процедур и большое количество определенных моментов, которые нам облегчат жизнь в будущем", - рассказала омбудсмен в интервью телеканалу "112 Украина" в четверг.

Так, по ее словам, возникало большое недоверие к документам, которые представляла Украина, например, об освобождении человека из-под стражи или о том, что он уже отбыл наказание.

"Мы наработали механизм, каким образом заверяются эти документы и когда стороны уже не имеют никаких вопросов к этим документам… Мы наработали механизм верификации, каким образом это делать", - пояснила В.Лутковская.

По ее мнению, второй этап "пойдет намного проще и с большим шансом на быстрый успех".

Отвечая на вопрос о том, кем являются люди, которых Украина передала боевикам, омбудсмен сказала: "Это довольно разные люди, уголовные дела которых находились на стадии досудебного рассмотрения или судебного рассмотрения, или на стадии, когда уже вынесен приговор".

В то же время она пояснила, что украинская сторона категорически отказалась привезти на линию разграничения тех лиц, которые отбыли назначенный судом срок наказания или были освобождены судом в связи с вынесением оправдательных приговоров и являются "абсолютно свободными людьми" - эта категория лиц "сразу же отпала". Отпала также категория лиц, у которых либо вообще нет меры пресечения либо мера пресечения не связана с содержанием под стражей. "Кроме того, если люди отказывались от того, чтобы быть субъектом обмена – они даже не приезжали на линию разграничения", - добавила она.

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