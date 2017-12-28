События

16:17 28.12.2017

Причина аннексии Крыма не в отсутствии приказа "стрелять", а развал Януковичем ВСУ и его пособничество агрессии РФ – Сенченко

Причина аннексии Крыма не в отсутствии приказа "стрелять", а развал Януковичем ВСУ и его пособничество агрессии РФ – Сенченко

Причиной аннексии Российской Федерацией Крыма является не отсутствие приказов украинским военным применять оружие, а политика экс-президента Украины Виктора Януковича, приведшая к развалу армии и способствовавшая агрессии РФ, считает лидер общественной организации "Сила права", экс-нардеп от партии "Батькивщина" Андрей Сенченко.

"Многие сейчас говорят о том, что украинская власть не сделала ничего для защиты Крыма. Что надо было воевать, стрелять, какие-то приказы… Но нужно учитывать то, что была серьезная психологическая проблема: человеку, который никогда не воевал, достать оружие и выстрелить в другого человека – очень сложно. Тем более сложно, когда, например, в Севастополе на одной лестничной клетке жили командир российского корабля и украинского корабля, общались, ходили в гости и т.д.", - сказал он во время допроса в качестве свидетеля обвинения в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене В.Януковича.

А.Сенченко отметил, что украинская армия со временем преодолела этот психологический барьер. "И это вынужденное приобретение в результате военной агрессии, которую развязал Путин не без помощи вашего подзащитного (В.Януковича – ИФ)", - добавил он.

Свидетель также считает, что в результате политики В.Януковича, из-за того, что дважды во главе Министерства обороны им ставились люди, имеющие российское гражданство, украинская армия на момент февраля-марта 2014 года "была практически уничтожена".

 

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Интерфакс-Украина
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