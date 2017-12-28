События

16:08 28.12.2017

Украина не передала ОРДЛО заявленного ими в списках свидетеля по делу о сбитом малазийском "Боинге"

Украина не передала ОРДЛО заявленного ими в списках свидетеля по делу о сбитом малазийском "Боинге"

Украинская сторона не передавала ОРДЛО в рамках состоявшегося процесса обмена удерживаемыми свидетеля по делу о сбитии малазийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, заявляет глава СБУ Василий Грицак.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя информацию о том, что в списках на обмен боевиками был заявлен человек, который якобы имел отношение к сбитию "Боинга", глава СБУ сказал: "Стороной ОРДЛО был заявлен человек, который действительно проходит как свидетель по делу о сбитии малазийского "Боинга".

При этом В.Грицак подчеркнул: "Конечно же, мы не отдали этого человека. Он остался у нас. Мы не могли это сделать ни при каких обстоятельствах".

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства

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